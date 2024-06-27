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ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1955 человек.

ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

По данным министерства, российские военные утром 27 июня нанесли удар высокоточным оружием (в том числе ракетой «Кинжал») по украинским аэродромам, где планируют разместить западные самолеты.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1955 человек.

Также за сутки были сбиты два украинских МиГ-29.