В Южно-Сахалинске сиделка издевалась над 68-летней пенсионеркой

В Южно-Сахалинске сиделка издевалась над 68-летней пенсионеркой. Об этом в четверг, 27 июня, сообщило издание «RT на русском».

Сын пострадавшей заметил неладное на записях с камер видеонаблюдения. На кадрах женщина хватала пенсионерку за руки, силой укладывала в постель и молилась.

Отмечается, что пожилая женщина недееспособна, она инвалид первой группы. Ее сын рассказал, что сиделка сама попросилась жить в квартире с пенсионеркой из-за проблем дома.

Полиция и следственный комитет начали проверки.