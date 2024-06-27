В Югре мальчик с аутизмом не смог объяснить родителям, что его укусила гадюка

В Югре мальчик с аутизмом не смог объяснить родителям, что его укусила гадюка. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Змея напала на 8-летнего ребенка в парке. Однако он не смог донести взрослым, что его укусили. Опухший палец они приняли за перелом и отвезли школьника в травмпункт.

Врачи исключили повреждение костей. Но отек нарастал, палец почернел, а за ним и вся рука. Пострадавшего положили в реанимацию. Совместными усилиями медики смогли спасти мальчика.