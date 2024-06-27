В Тюмени двое мужчин избили своего соперника на почве ревности

В Тюмени вынесли приговор мужчинам, которые избили своего соперника на почве ревности. Об этом сообщил портал URA.ru.

«После распития алкоголя в обществе их знакомой, гость решил „приударить“ за дамой. В порыве ревности собутыльники стащили мужчину с дивана и сильно избили кулаками по голове и телу, а потом несколько раз ударили головой об чугунную батарею отопления. Потерявшего сознание гостя мужчины вытащили из квартиры и бросили в коридоре, где он и скончался», — указано в сообщении объединенной системы пресс-службы Тюменской области.

Всего подсудимые нанесли 17 ударов.

Фигурантам назначили срок в семь и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.