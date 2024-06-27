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В Шиловском районе пропал 36-летний Владимир Мусатов
Мужчина не выходит на связь с 19 июня 2024 года.

В Шиловском районе пропал 36-летний Владимир Викторович Мусатов. Пост об этом в четверг, 27 июня, опубликовали в группе «Подслушано Шилово» ВКонтакте.

Житель села Березово 19 июня уехал на рыбалку и с тех пор не выходит на связь.

Приметы: среднего роста, плотного телосложения, темные короткие волосы. Может передвигаться на автомобиле ВАЗ 21150 с госномером К780У62.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить в ДЧ МО МВД России «Шиловский» по телефону 8 (49136)2-13-45.

Уехал на рыбалку на машине 19 июня. С тех пор на связь не выходит, телефон недоступен.