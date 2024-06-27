В Шацком районе простились с погибшим на СВО

Погибшему Алексею Рахманинову был 53 года.

В Шацком районе простились с погибшим на СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Погибшему Алексею Рахманинову был 53 года. Он жил в селе Федяево.

Отмечается, что мужчина ушел в зону СВО добровольцем в 2024 году, служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения.

Погиб 15 июня при выполнении боевых задач. Посмертно награжден орденом Мужества.

Церемония прощания и похороны прошли 27 июня со всеми военными почестями.

Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким бойца.