Родителей подростка, который попал в ДТП в Рязанском районе, оштрафовали

Его родителям выписали штраф.

Родителей подростка, который попал в ДТП в Рязанском районе, оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария произошла во вторник, 25 июня, в селе Пальное, около дома № 34Б по улице Архангельская. По предварительной информации, 12-летний подросток на мопеде World столкнулся Renault Logan под управлением 27-летней рязанки.

Мальчик пострадал. Его родителям выписали штраф.