В рязанском ЦПКиО появится волейбольная площадка за 3,7 миллиона рублей

Работы планируется выполнить до 30 августа.

В рязанском ЦПКиО появится волейбольная площадка за 3 миллиона 750 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление энергетики и ЖКХ выделили средства из городского и областного бюджетов. Подрядчик разберет имеющийся асфальт и положит новый, на него сделает наливное полиуретановое покрытие с резиновой крошкой, установит бордюры, два металлических столба, волейбольную сетку, две трибуны с навесом и тремя рядами на 50 мест, 39 столбов с креплением для ограждения площадки и 38 готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2,5 метров.

Работы планируется выполнить до 30 августа.

Напомним, летом 2023 года рязанцы обращались к администрации ЦПКиО с просьбой отремонтировать волейбольную площадку.