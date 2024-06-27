В Рязани подтвердили законность застройки в микрорайоне Борки

26 июня прекращено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников горадминистрации по статье 293 УК РФ «Халатность». Их обвиняли в незаконной выдаче разрешения на строительство в Борках.

Право на среднеэтажную жилую застройку было подтверждено документально в ноябре 2022 года. Его получила компания «Зелёный сад — Рябиновые гроздья».

Часть граждан усомнилась в законности выданного разрешения. Рязанцы обратились в региональный следком. После проверки и рассмотрения материалов в суде уголовное дело в отношении сотрудников администрации Рязани было прекращено.

Решить вопрос удалось благодаря работе коллегии адвокатов «Юрий Борисов и партнеры».