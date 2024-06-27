В Рязани назначили нового исполняющего обязанности директора Лесопарка

Исполнять обязанности директора Лесопарка будет Артем Горячев.

В Рязани назначили нового исполняющего обязанности директора Лесопарка. Об этом РЗН. Инфо сообщили в администрации парка.

Исполнять обязанности директора Лесопарка будет Артем Горячев. Сам мужчина подтвердил и отметил, что вступил в должность с 10 июня.

С 19 марта Горячев был в Лесопарке заместителем по хозяйственной части. Кроме того, был руководителем рязанской спортивной школы «Вымпел», два года успел проработать в парке ЦПКиО и шесть лет специалистом в управлении спорта.

Напомним, в начале июня стало известно, что руководитель Лесопарка Алексей Пазизин покинул должность.

Фото с личной страницы Артема Горячева «Вконтакте».