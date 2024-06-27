В России многодетных родителей и пенсионеров освободят от комиссии при оплате ЖКХ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 июля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 июля. Об этом написал в Telegram-канале.

Так, с 1 июля вступит в силу закон, по которому многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ. «Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — написал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что с 25 июля вступит в силу закон, который позволит вернуть деньги, переведенные мошенникам. Банки должны тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры, чтобы деньги клиентов никто не смог украсть.

Кредитным организациям, которые пренебрегут этими обязанностями, придется компенсировать украденное, напомнил Володин.

Также с 1 июля россиянам станет проще получать меры поддержки. В этом поможет единая централизованная цифровая платформа, которая будет обеспечивать регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.

Среди других вступающих в силу в июле законов — изменение порядка выплаты задолженности по кредитам; упрощение процедуры внесудебного банкротства; совершенствование общественного экологического контроля. Клиентов негосударственных пенсионных фондов будут информировать о пенсионных накоплениях, исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом.