В России для студентов с детьми хотят ввести стипендию в размере МРОТ

Выплату предложили включить в нацпроект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года.

В России для студентов с детьми хотят ввести стипендию в размере МРОТ. Об этом сообщило Минобрнауки.

Выплату предложили включить в нацпроект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года. Предполагается, что право на стипендию получат отцы и матери с ребенком дошкольного возраста.

По данным министерства, в 452 российских университетах уже выплачивается матпомощь девушкам, родившим во время обучения. А в 347 вузах — одиноким матерям или отцам.

Сейчас МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц.