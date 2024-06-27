В Госдуме предложили отменить государственную пошлину за заключение брака

Такую инициативу выдвинул депутат Владислав Даванков.

В Госдуме предложили отменить государственную пошлину за заключение брака. Об этом в четверг, 27 июня сообщило ТАСС со ссылкой на депутата Владислава Даванкова.

«Согласно распоряжению правительства РФ, решение задачи по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании включает в себя популяризацию традиционных семейных ценностей, способствующих укреплению престижа брака и семейного образа жизни. В этой связи считаю необходимым также снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», — указал парламентарий в обращении к министру финансов Антону Силуанову.

Даванков считает, что хотя пошлина за регистрацию брака не является существенным финансовым обременением, ее отмена «будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака».

Вице-спикер Госдумы предлагает главе Минфина России рассмотреть целесообразность его инициативы и добавить ко второму чтению законопроект с положением об отмене пошлины.

Напомним, ранее Минфин предложило повысить пошлину за развод в восемь раз.