В ГД анонсировали закон о признании права на жизнь до рождения ребенка

По словам Петра Толстого, инициативу внесут на рассмотрение в ближайшее время.

В Госдуму внесут законопроект о признании права на жизнь до рождения ребенка. Об этом заявил депутат Петр Толстой, пишет URA.ru.

«Это очень важно, об этом говорят наши врачи. Для меня было неожиданно, что огромное количество депутатов к этой инициативе присоединилось. Люди абсолютно разных политических убеждений, все вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций и ценностей. И тогда мы сможем вести эту войну», — заявил Толстой.

Толстой заявил, что инициативу внесут на рассмотрение думы в ближайшее время.