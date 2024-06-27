В ГАИ назвали самые опасные пешеходные переходы в Рязани

Как сказал замначальника региональной ГАИ, для снижения количества ДТП на опасных участках ведомство обращается к собственникам дорог и к администрации, чтобы те установили рядом с переходами лежачих полицейских.

В четверг, 27 июня, на пресс-конференции об обеспечении безопасности на дорогах корреспондент РЗН. Инфо спросил, какие в Рязани самые опасные пешеходные переходы. На вопрос ответил замначальника управления региональной ГАИ Сергей Москвин.

Нерегулируемые пешеходные переходы, на которых регулярно происходят ДТП, расположены по адресам:

улица Бирюзова, дом № 31;

улица Дзержинского, дом № 61;

улица Есенина, дом № 63;

улица Интернациональная, дом № 24 корпус 1 (в 2024 году там установили искусственные неровности);

Касимовское шоссе, дом № 21 корпус 4;

улица Кальная, дом № 18 корпус 1 (в ноябре 2023 на указанном участке установили искусственные неровности);

улица Крупской, дом № 26;

улица Циолковского, дом № 18/6;

улица Чапаева, дом № 57;

улица Чкалова, дом № 24.

Опасные регулируемые пешеходные переходы находятся по адресам:

Первомайский проспект, дом № 37;

улица Советской армии, дом № 16/14.

Как сказал замначальника региональной ГАИ, для снижения количества ДТП на опасных участках ведомство обращается к собственникам дорог и к администрации, чтобы те установили рядом с переходами лежачих полицейских. Где невозможно это сделать, пытаются сделать светофоры, как на Первомайском проспекте, где часто сбивали курсантов.