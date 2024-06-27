Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
23°
Птн, 28
26°
Сбт, 29
28°
ЦБ USD 87.81 0.53 27/06
ЦБ EUR 94.11 0.38 27/06
Нал. USD 88.20 / 88.80 27/06 14:30
Нал. EUR 96.31 / 97.21 27/06 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 658
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
10 720
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
13 756
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
14 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В ГАИ назвали самые опасные пешеходные переходы в Рязани
Как сказал замначальника региональной ГАИ, для снижения количества ДТП на опасных участках ведомство обращается к собственникам дорог и к администрации, чтобы те установили рядом с переходами лежачих полицейских.

В четверг, 27 июня, на пресс-конференции об обеспечении безопасности на дорогах корреспондент РЗН. Инфо спросил, какие в Рязани самые опасные пешеходные переходы. На вопрос ответил замначальника управления региональной ГАИ Сергей Москвин.

Нерегулируемые пешеходные переходы, на которых регулярно происходят ДТП, расположены по адресам:

  • улица Бирюзова, дом № 31;
  • улица Дзержинского, дом № 61;
  • улица Есенина, дом № 63;
  • улица Интернациональная, дом № 24 корпус 1 (в 2024 году там установили искусственные неровности);
  • Касимовское шоссе, дом № 21 корпус 4;
  • улица Кальная, дом № 18 корпус 1 (в ноябре 2023 на указанном участке установили искусственные неровности);
  • улица Крупской, дом № 26;
  • улица Циолковского, дом № 18/6;
  • улица Чапаева, дом № 57;
  • улица Чкалова, дом № 24.

Опасные регулируемые пешеходные переходы находятся по адресам:

  • Первомайский проспект, дом № 37;
  • улица Советской армии, дом № 16/14.

Как сказал замначальника региональной ГАИ, для снижения количества ДТП на опасных участках ведомство обращается к собственникам дорог и к администрации, чтобы те установили рядом с переходами лежачих полицейских. Где невозможно это сделать, пытаются сделать светофоры, как на Первомайском проспекте, где часто сбивали курсантов.