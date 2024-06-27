В ГАИ назвали самые опасные пешеходные переходы в Рязани
Как сказал замначальника региональной ГАИ, для снижения количества ДТП на опасных участках ведомство обращается к собственникам дорог и к администрации, чтобы те установили рядом с переходами лежачих полицейских.
В четверг, 27 июня, на пресс-конференции об обеспечении безопасности на дорогах корреспондент РЗН. Инфо спросил, какие в Рязани самые опасные пешеходные переходы. На вопрос ответил замначальника управления региональной ГАИ Сергей Москвин.
Нерегулируемые пешеходные переходы, на которых регулярно происходят ДТП, расположены по адресам:
- улица Бирюзова, дом № 31;
- улица Дзержинского, дом № 61;
- улица Есенина, дом № 63;
- улица Интернациональная, дом № 24 корпус 1 (в 2024 году там установили искусственные неровности);
- Касимовское шоссе, дом № 21 корпус 4;
- улица Кальная, дом № 18 корпус 1 (в ноябре 2023 на указанном участке установили искусственные неровности);
- улица Крупской, дом № 26;
- улица Циолковского, дом № 18/6;
- улица Чапаева, дом № 57;
- улица Чкалова, дом № 24.
Опасные регулируемые пешеходные переходы находятся по адресам:
- Первомайский проспект, дом № 37;
- улица Советской армии, дом № 16/14.
Как сказал замначальника региональной ГАИ, для снижения количества ДТП на опасных участках ведомство обращается к собственникам дорог и к администрации, чтобы те установили рядом с переходами лежачих полицейских. Где невозможно это сделать, пытаются сделать светофоры, как на Первомайском проспекте, где часто сбивали курсантов.