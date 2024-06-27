В ДТП в Александро-Невском районе пострадали мужчина и подросток
ДТП случилось 26 июня на 139-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский».
В ДТП в Александро-Невском районе пострадали мужчина и подросток. Об этом сообщает ИД «
ДТП случилось 26 июня на 139-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский». Автомобиль Renault Logan, которым управляла 50-летняя местная жительница, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю УАЗ.
В результате пострадал 44-летний пассажир УАЗа и 17-летний пассажир иномарки. Их госпитализировали.