В ДТП в Александро-Невском районе пострадали мужчина и подросток

ДТП случилось 26 июня на 139-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский».

В ДТП в Александро-Невском районе пострадали мужчина и подросток. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

ДТП случилось 26 июня на 139-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский». Автомобиль Renault Logan, которым управляла 50-летняя местная жительница, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю УАЗ.

В результате пострадал 44-летний пассажир УАЗа и 17-летний пассажир иномарки. Их госпитализировали.