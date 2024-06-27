С начала года в Рязанской области в ДТП с электросамокатами пострадали 12 человек
Всего с начала года произошло 11 ДТП с электросамокатами: сбивали пешеходов, были наезды на СИМы и столкновение электросамокатов между собой.
В Рязанской области в ДТП с электросамокатами пострадали 12 человек. Об этом корреспонденту РЗН. инфо стало известно в четверг, 27 июня, на пресс-конференции по обеспечению безопасности на дорогах.
Всего с начала года произошло 11 ДТП с электросамокатами: сбивали пешеходов, были наезды на СИМы и столкновение электросамокатов между собой.