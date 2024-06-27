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С начала 2024 года в в Рязанской области в ДТП пострадали 133 ребенка
Всего в Рязанской области с начала года произошло 514 ДТП

С начала 2024 года в Рязанской области в ДТП пострадали 133 ребенка. Об этом корреспонденту РЗН. инфо стало известно в четверг, 27 июня, на пресс-конференции по обеспечению безопасности на дорогах.

Всего в Рязанской области с начала года произошло 514 ДТП, из которых 107 с участием детей. Погибло в авариях четверо несовершеннолетних, среди которых трое — пассажиры автомобиля, а один — мотоцикла.

В ДТП, в которых транспортным средством управляли несовершеннолетние, пострадали 28 детей. Погибших нет. Как сказали в ГАИ, количество несовершеннолетних за рулем в 2024 году по сравнению с 2023 увеличилось с 27 до 36.