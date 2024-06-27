Рязанский убийца поддерживал идеи Алексея Навального*
Молодой человек посещал митинги, где его неоднократно задерживали.
Рязанский убийца Георгий Щербаченко поддерживал идеи Алексея Навального*. Об этом в четверг, 27 июня, написали РИА Новости.
Следствие считает, что молодой человек являлся сторонником оппозиционера и ходил на митинги в его поддержку, где неоднократно бывал задержан, в частности 23 и 31 января 2021 года.
Напомним, Георгия Щербаченко осудили за убийство несовершеннолетней.
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