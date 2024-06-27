Рязанских призывников отправили на службу в Крым

В рамках весенней кампании в армию попадут более 1300 срочников из Рязанской области.

Рязанских призывников отправили на службу в Крым. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отправка группы новобранцев в рамках весенней призывной кампании состоялась 26 июня. На сборном пункте военного комиссариата Рязанской области собрались порядка 200 молодых людей. Среди них жители Рязани и Скопина, Шацкого и Пителинского районов.

Часть призывников будут нести службу на Крымском полуострове, в Калининградской области и других регионах.

В 2024 году весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. На службу в армию отправятся более 1300 срочников из Рязанской области.