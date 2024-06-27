Рязанские пруды начали чистить от патогенных организмов

Обработка водоемов будет проводиться в несколько этапов для достижения наилучшего результата.

Рязанские пруды начали чистить от патогенных организмов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Очистку начали проводить с 26 июня на территории Черезовских прудов, пруд Серая шейка, в Новопавловской роще, в районе улицы Чернышевского, пруда в районе дома № 55 по улице Гоголя и пруд в районе улицы Новоселковской.

Водоемы начали чистить биологическим препаратом «Микрозим». Он состоит из 12 видов естественных микроорганизмов, поглощающих свободную органику из воды и донных отложений. Отмечается, что препарат безопасен для водных обитателей.

Обработка водоемов будет проводиться в несколько этапов для достижения наилучшего результата.