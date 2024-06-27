Рязанские полицейские выдворили из России шестерых мигрантов

Им также запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Рязанские полицейские выдворили из России шестерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что пятеро уроженцев стран Средней Азии и Закавказья неоднократно нарушали миграционное законодательство. Судебные органы приняли решения о сокращении их срока пребывания на территории России и помещении в ЦВСИГ УМВД.

Одного мигранта депортировали из России после того, как он отбыл срок наказания за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности.

Им также запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.