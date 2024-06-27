Рязанцы предупредили о выпрашивающем деньги мужчине

Автомобилист просит помочь оплатить якобы несколько литров бензина.

Рязанцы предупредили о выпрашивающем деньги мужчине. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

«Снова все повторяется. Спрашивает на пару литров бензина, чтобы выехать из города. Типо Сбер списал все деньги, спросить больше не у кого. При включенном зажигании в баке литров 10. 26 июня на Зубковой, в районе Тепличного», — написал автор публикации.

У мошенника на автомобиле госномер Орловской области.