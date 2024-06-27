При атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадал человек

У мирного жителя осколочные ранения плеча и предплечья.

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два БПЛА атаковали город Грайворон. В результате пострадал мирный житель — у него осколочные ранения плеча и предплечья.

«Бойцы территориальной самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения его доставят в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — заявил Гладков. Он рассказал, что после детонации другого БПЛА на проезжей части в одном коммерческом объекте выбиты окна.

Также Гладков написал, что в селе Березовка Борисовского района после атаки дрона повреждена кровля одного частного дома.

На месте работают оперативные службы.