Полицейские задержали рязанца за кражи в супермаркетах

В отношении него возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца за кражи в супермаркетах. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ОМВД России по Советскому району поступили заявления от представителей супермаркетов на улицах Есенина и Касимовском шоссе о кражах продуктов. Ущерб составил 3 746 рублей. Участковый установил, что к хищениям причастен 21-летний житель Рязанского района. Молодой человек был уже известен, как лицо, склонное к совершению подобных хищений, имел судимости за кражу и грабеж.

Ориентировка на поиск злоумышленника была направлена всем патрулям полиции. Наряд ППС на улице Грибоедова заметил молодого человека и доставил его в отдел полиции.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».