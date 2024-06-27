На месте схода вагонов в Коми нашли тело третьего погибшего

На месте схода вагонов в Коми нашли тело третьего погибшего. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск нашли спасатели. Отмечается, что на место выехала спецтехника, которая поможет поднять вагон и достать тело.

Ранее в Коми обнаружили тело мужчины под одним из перевернувшихся вагонов. Позже на месте нашли тело второго погибшего.

Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми. В результате пострадали 70 человек.