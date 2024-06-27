На двух улицах Приокского отключат холодную воду
Причина отключения не указана.
На двух улицах рязанского района Приокский отключат холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».
В пятницу, 28 июня, с 9:00 до 22:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16 (ЦДТ Приокский), 16 корпус 1, 16а (Детский сад № 146), 17,18,18 корп.1, 19, 20, 21;
- улица Октябрьская, дома №№ 58а (ЦТП № 34), 58 корп.1, 60 корп.1, 64/22.