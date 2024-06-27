На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Ее не будет до 17:00.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 25 июня, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица 10-я Линия, дома №№ 35, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 39;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 97, 99;

улица Стройкова, дома №№ 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;

улица Дзержинского, дома №№ 59, 59 корпус 1, 59 корпус 2, 59 корпус 3, 6.

Ранее воду отключили еще на двух улицах.