Минфин: в России готовят законопроект о запрете чайлдфри

Ранее в Госдуме предложили запретить и признать экстремистским движение чайлдфри.

В России готовят законопроект о запрете чайлдфри. Об этом сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов.

«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри: когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий экстремистской направленности сегодня много», — сказал Вуколов.

Ранее в Госдуме предложили запретить и признать экстремистским движение чайлдфри.