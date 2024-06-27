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Мединский: В России не планируют отказываться от изучения всеобщей истории
Программа не будет подчиняться болонской системе, где делается упор на национальную историю.

В России не планируют отказываться от изучения всеобщей истории. Об этом написало ТАСС со ссылкой на соавтора учебников, помощника президента РФ Владимира Мединского.

По его словам, в элитных вузах США историю страны знают очень хорошо, а всемирную — не знают вообще.

«У нас сформировалась еще в Российской империи гимназическая система классическая, которая давала широчайшее представление об истории древнего мира, истории средневековья и мировой. И от этих канонов мы отказываться не будем в угоду каким-нибудь псевдо-болонско-американским системам multiple choice (письменный тест, в котором учащийся из нескольких ответов выбирает правильный — прим. ТАСС), по которым упор только на национальную историю и все. Поэтому всеобщая история сохраняется. История России обретает больше смыслов», — подчеркнул Мединский.

Он добавил, что школьный курс обществознания преобразуется в пользу большей практичности, понятности и полезности.

С 1 сентября в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.