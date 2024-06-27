Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
23°
Птн, 28
26°
Сбт, 29
28°
ЦБ USD 84.96 -2.85 28/06
ЦБ EUR 90.99 -3.12 28/06
Нал. USD 88.01 / 88.31 27/06 18:30
Нал. EUR 96.16 / 96.51 27/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 752
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
10 809
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
13 838
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
14 964
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Евросоюз и Украина подписали соглашение по обязательствам в области безопасности
Церемония прошла в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ней участвовали глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

Евросоюз и Украина подписали соглашение по обязательствам в области безопасности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Церемония прошла в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ней участвовали глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

Ради подписания этого документа Зеленский специально посетил Брюссель. Там 27 июня начался саммит стран Евросоюза, который посвящен определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет.

Кроме того, на мероприятии, которое продлится до 28 июня, также должна быть поднята тема назначения на высшие европейские посты.

Ранее сообщалось, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении.