Евросоюз и Украина подписали соглашение по обязательствам в области безопасности

Церемония прошла в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ней участвовали глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

Евросоюз и Украина подписали соглашение по обязательствам в области безопасности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Церемония прошла в Брюсселе в четверг, 27 июня. В ней участвовали глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

Ради подписания этого документа Зеленский специально посетил Брюссель. Там 27 июня начался саммит стран Евросоюза, который посвящен определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет.

Кроме того, на мероприятии, которое продлится до 28 июня, также должна быть поднята тема назначения на высшие европейские посты.

Ранее сообщалось, что ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении.