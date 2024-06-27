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Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 931
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
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Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
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«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
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А что в кино? «Мой любимый чемпион», «Бывший в помощь» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Мой любимый чемпион» — семейный приключенческий фильм о дружбе, любви и конном спорте.

«Бывший в помощь» — романтическая комедия с Романом Курцыным и Вячеславом Чепурченко в главной роли.

«Горизонты: часть 1»  — история семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий от Кевина Костнера.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».