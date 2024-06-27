А что в кино? «Мой любимый чемпион», «Бывший в помощь» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Мой любимый чемпион» — семейный приключенческий фильм о дружбе, любви и конном спорте.
«Бывший в помощь» — романтическая комедия с Романом Курцыным и Вячеславом Чепурченко в главной роли.
«Горизонты: часть 1» — история семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий от Кевина Костнера.
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