В Тюменской области при столкновении двух машин погиб человек

В Тюменской области при столкновении двух машин погиб человек. Об этом сообщил портал URA.ru.

Авария случилась на 317 километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Между собой столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry. По предварительной информации, 34-летний водитель Daewoo, поворачивая, не пропустил второй автомобиль, ехавший в прямом направлении. Погиб водитель Daewoo — житель села Горнослинкино. 36-летняя водитель Toyota, жительница Тобольска, получила травмы руки.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к ДТП. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.