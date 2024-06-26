В Скопине осудят члена ОПГ, которая занималась распространением наркотиков

По версии следствия, с августа по сентябрь 2023 года 22-летний иностранец под руководством соучастников в специально оборудованных жилых помещениях занимался производством наркотиков. Через интернет ему удалось сбыть 14 кг вещества.

В Скопине осудят члена ОПГ, которая занималась распространением наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2023 года 22-летний иностранец под руководством соучастников в специально оборудованных жилых помещениях занимался производством наркотиков. Через интернет ему удалось сбыть 14 кг вещества.

В результате работы полиции нарколаборатория была ликвидирована, из незаконного оборота изъято более 66 кг наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Скопинский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.