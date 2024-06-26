В Ряжске остановили подростка на мопеде

На его родителей составили административные материалы.

В Ряжске остановили подростка на мопеде. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в районе дома № 3 по улице Введеновская. Сотрудники Госавтоинспекции остановили подростка на мопеде. При проверке выяснилось, что водителю 13 лет.

Родителям выдали уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административных правонарушений. На них составили административные протоколы.