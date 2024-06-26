В Рязанском районе в ДТП пострадал 12-летний водитель мопеда

Авария случилась в селе Пальное. Подросток на мопеде World столкнулся с Renault Logan.

В ДТП в Рязанском районе пострадал 12-летний подросток на мопеде. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 25 июня, в селе Пальное, около дома № 34Б по улице Архангельская.

По предварительной информации, 12-летний подросток на мопеде World столкнулся Renault Logan под управлением 27-летней рязанки.

В результате подросток получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося полиция начала проверку.