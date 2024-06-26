В Рязанской области за сутки поймали 20 нелегальных мигрантов

Нарушителей привлекли к ответственности.

В Рязанской области за сутки поймали 20 нелегальных мигрантов. Об этом в среду, 26 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В областном центре при проверке документов у 30-летнего гражданина страны Средней Азии полицейские выявили, что мужчина предъявил поддельный патент на осуществление трудовой деятельности. Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

В Шацком районе установили, что три местных жителя осуществили фиктивную регистрацию по адресам своего проживания трех иностранных граждан без фактического предоставления им жилища. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.

В результате рейдовых мероприятий в Рязани и районах области полицейские выявили 16 административных нарушений миграционного законодательства, большинство которых касаются правил въезда или пребывания на территории России, незаконного осуществления трудовой деятельности, предоставления ложных сведений для получения удостоверяющих личность документов и при постановке на миграционный учет.

Отмечается, что рейдовые мероприятия продолжаются.