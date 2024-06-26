В Рязанской области пройдут рейды «Автобус»

Мероприятия в среду, 26 июня, проводят сотрудники Госавтоинспекции.

В Рязанской области пройдут рейды «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия в среду, 26 июня, проводят сотрудники Госавтоинспекции. Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой автобусами пассажиров.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — уточняется в релизе.