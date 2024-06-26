Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
21°
Чтв, 27
24°
Птн, 28
26°
ЦБ USD 87.28 -0.09 26/06
ЦБ EUR 93.73 -0.35 26/06
Нал. USD 88.30 / 89.51 26/06 12:25
Нал. EUR 96.86 / 97.91 26/06 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 084
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
10 023
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
13 191
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
14 318
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдут рейды «Автобус»
Мероприятия в среду, 26 июня, проводят сотрудники Госавтоинспекции.

В Рязанской области пройдут рейды «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия в среду, 26 июня, проводят сотрудники Госавтоинспекции. Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой автобусами пассажиров.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — уточняется в релизе.