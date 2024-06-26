В Рязанской области осудят иностранца за сбыт 14 килограммов наркотиков

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли более 66 килограммов запрещенных веществ.

В Рязанской области осудят иностранца за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По информации следствия, в период с августа по сентябрь 2023 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, организовывал лаборатории по производству синтетических наркотиков.

При помощи программы анонимного обмена информацией ему удалось сбыть 14 кг наркотиков. Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли более 66 килограммов запрещенных веществ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Скопинский райсуд.