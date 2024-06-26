В Рязани умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кареев

Погибшему было 98 лет.

В Рязани умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кареев. Об этом сообщается в группе рязанского звездного отряда.

Погибшему было 98 лет. Он родился в Кораблинском районе. В январе 1943 года был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и направлен в Чкаловское (Оренбургское) пулеметное училище.

Владимир Кареев дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, а также 7 медалями, в числе которых медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За победу над фашистской Германией». В мирное время после учебы в Военно-политической академии имени В. И. Ленина проходил службу в зенитно-ракетных войсках противовоздушной обороны. В 1976 году вышел в запас.

С 1979 года по 1989 год работал преподавателем в Рязанском радиотехническом институте.