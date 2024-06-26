В Рязани проверили пляжи на Ореховом озере и Борковских карьерах

Административно-техническая инспекция подтвердила удовлетворительное состояние купальных зон.

В Рязани проверили пляжи на Ореховом озере и Борковских карьерах. Об этом в среду, 26 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сотрудники административно-технической инспекции провели объезд и соответствие городских пляжей региональным Правилам охраны жизни людей на водных объектах, в которых прописаны требования, предъявляемые к обеспечению безопасности.

Согласно документу, территории должны быть оборудованы спасательными постами. На них также должны быть шезлонги, теневые навесы, питьевая вода, присутствовать медработник и спасатель.

На Ореховом озере в ходе реконструкции сделали настил, установили лавочки, шезлонги, уличные души и раздевалки. Зону захода в воду еще предстоит реконструировать, поскольку ее ширины недостаточно для всех отдыхающих. На пляже оборудован спасательный пост, вода соответствует санитарным нормам. Официально пляж работает ежедневно с 11 до 19 часов.

По словам специалистов административно-технической инспекции, состояние объекта удовлетворительное. Есть замечания по одному неработающему душу для ног. Как пояснил руководитель управляющей организации, уже заказаны детали для замены и скоро будет проведен гарантийный ремонт.

Пляж на Борковском карьере № 2 также находится в удовлетворительном состоянии, на нем есть все необходимое оборудование. Из замечаний — трава, растущая по кромке воды на месте для купания. Недочет будет устранен в течение нескольких дней. Пляж на карьере № 3 также соответствует необходимым требованиям обеспечения безопасности.