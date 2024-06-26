В Рязани пропала 18-летняя жительница Подмосковья

18-летняя Яна Малых пропала 20 июня. В последнее время девушка жила в Рязани.

В Рязани пропала 18-летняя жительница Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД города Шатура.

18-летняя Яна Малых пропала 20 июня. В последнее время девушка жила в Рязани.

Ее приметы: на вид 18-20 лет, рост 160 — 174 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы светло- русые.

Было одета в красные джинсы, длинную темно-синюю футболку и черные кеды.

Отмечается, что у правшей есть собака, которую она постоянно брала с собой на поводке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Малых, просят сообщить в ОМВД России «Шатурский» по телефонам: 2-36-88 (группа розыска), 2-17-17 (дежурная часть), 112.