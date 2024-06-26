В Рязани наградили лучших выпускников

В среду, 26 июня, в Рязани прошел торжественный прием лучших выпускников города «Золотое наследие».

В Рязани наградили лучших выпускников. Об этом сообщает пресс-служба рязанской Думы.

В среду, 26 июня, в Рязани прошел торжественный прием лучших выпускников города «Золотое наследие». На него пригласили медалистов, стобальников, победителей и призеров всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, а также детей, добившихся успеха в спорте, творчестве, общественной деятельности. Помимо школьников, наград были удостоены их родители и педагогические коллективы школ.

«Для вас распахнуты двери вузов не только Рязани, но и всей России. Но мы надеемся, что, получив образование, реализовывать свои способности вы будете в нашем родном городе. Ваши энергия и талант очень нужны Рязани!» — заявила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:

Также поздравления в адрес выпускников, педагогов и родителей прозвучали от главы администрации Рязани Виталия Артемова, председателя комитета РГД по социальным вопросам, ректора РязГМУ Романа Калинина, заместителя главы администрации Рязани Ларисы Крохалевой.