В Рязани 27 июня на сутки перекроют движение по перекрестку на улице Грибоедова

Отмечается, что из-за этого в Рязани изменится маршрут движения общественного транспорта.

В Рязани на сутки перекроют движение по перекрестку на улице Грибоедова. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В ведомстве сообщили, что в районе дома № 26 на улице Грибоедова будут проводить ремонт тепловых сетей. Поэтому перекресток улиц Грибоедова, Либкнехта, Вознесенской будет закрыт для движения транспорта с 08.00 27 июня до 07.00 28 июня.

Отмечается, что из-за этого в Рязани изменится маршрут движения общественного транспорта.