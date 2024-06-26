В Рязани 27 июня изменится маршрут общественного транспорта

Рязанцев просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

В Рязани 27 июня изменится маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным администрации, с 27 по 28 июня на улице Грибоедова перекроют участок дороги. Из-за этого городской транспорт будет двигаться по измененной схеме:

троллейбусы маршрутов №№ 3, 10 от остановки «Библиотека имени Горького» будут ехать по улицам Ленина и Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановки «Мясокомбинат» — по улицам Есенина и Ленина, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 23 от остановки «Библиотека имени Горького» будут следовать по улицам Ленина и Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улицам Есенина и Ленина, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрутов №№ 65М2, 66 М², 99 М² от остановки «Мясокомбинат» будут ехать по улицам Есенина, Подгорной, Свободы до остановки «площадь Свободы» далее по своим маршрутам. При движении от остановки «площадь Свободы» автобусы будут следовать по улицам Свободы, Подгорной, Есенина и Грибоедова далее по своим маршрутам.

На время ремонта будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Рязанцев просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.