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В России может подорожать вино из недружественных стран
В профильных ведомствах предложили повысить пошлину на вино до 25%.

В России могут повысить пошлину на вино из недружественных стран до 25%. Об этом сообщил портал «РБК».

Предложение высказали в профильных ведомствах. Минимальную ставку планируют увеличить с полутора до двух евро.

«Речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. Эти меры будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство», — сообщил источник издания в одном из ведомств. В августе 2023 года пошлины на вина из недружественных стран увеличили с 12,5 до 20%.

По мнению экспертов, из-за уже сформированных запасов у ритейлеров, продукт подорожает не сразу.