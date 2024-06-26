В Подмосковье мужчина напал на женщину и попытался ее изнасиловать

В Подмосковье мужчина напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в понедельник, 24 июня, мужчина напал на жительницу Люберец во дворе ЖК. По словам пострадавшей, она вышла на пробежку и возле лесополосы неизвестный набросился на нее и потащил вглубь леса. Там он трогал женщину, целовал, попытался ее раздеть и изнасиловать.

Женщина сумела отбиться и обратилась в полицию. Поймать нападавшего помогли соседи женщины.

Местные жители заявили, что за день до нападения этот же мужчина выслеживал другую женщину.