В Подмосковье 13-летний мигрант разбил голову маленькой девочке

В Подмосковье 13-летний мигрант разбил голову маленькой девочке. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Несовершеннолетняя с подругами сидела на улице за небольшим столом. Подросток увидел их и начал кричать, чтобы «они убрались с его земли».

Школьницы отказались уйти, после чего иностранец стал кидаться камнями и пробил голову одной из девочек.

Мама пострадавшей попыталась найти виновника или его родителей, но один из родственников напавшего попытался замять дело. Женщина написала заявление в полицию.