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В Новосибирске женщина избивала и морила голодом 8-летнего сына

В Новосибирске женщина избивала и морила голодом 8-летнего сына. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

С июля 2023 по март 2024 года, кемеровчанка проживала в столице Сибири. Женщина систематически избивала мальчика, а в феврале оставила его на длительное время одного в запертой квартире без присмотра и пищи.

Сейчас ребенок находится в детском доме.

Уроженку Кузбасса будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»