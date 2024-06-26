В Новосибирске женщина избивала и морила голодом 8-летнего сына
В Новосибирске женщина избивала и морила голодом 8-летнего сына. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».
С июля 2023 по март 2024 года, кемеровчанка проживала в столице Сибири. Женщина систематически избивала мальчика, а в феврале оставила его на длительное время одного в запертой квартире без присмотра и пищи.
Сейчас ребенок находится в детском доме.
Уроженку Кузбасса будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.
Фото: Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»