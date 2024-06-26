В Киселевске мужчина угрожал участковому топором и ранил ножом троих силовиков

В Киселевске мужчина угрожал участковому топором и ранил ножом троих силовиков. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По данным СК, 25 июня местный житель на улице Пионерской устроил дебош. Когда прибыло подкрепление, мужчина вооружился ножом и набросился на полицейского, повредив ему бронежилет и аэрозольный баллон, а затем напал на двух других сотрудников и причинил им колото-резаные ранения.

Злоумышленника удалось задержать, его забрали в отдел. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.